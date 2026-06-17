17日午後、北秋田市浦田の民家敷地内でクマが目撃されました。北秋田警察署の調べによりますと17日午後3時50分ごろ、北秋田市浦田の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、向かいの家の裏で作業をしていた60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察が注意を呼びかけています。