17日夕方、大館市の用水路で90代の男性が倒れているのが見つかりました。男性は心肺停止の状態でした。現場は大館市板沢の引欠川沿いを流れる用水路です。警察と消防によりますと17日午後4時半ごろ「用水路で男性がうつ伏せの状態で倒れている」と消防に通報がありました。倒れていたのは大館市に住む90代の男性で、心肺停止の状態でした。17日午前、家族から「男性の行方が分からなくなっている」と警察に通報があり捜索していた