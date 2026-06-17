乳白色の備前焼「白備前」を手がける木村玉舟さんと、画家の守本智美さんによる初めての二人展が岡山県備前市で開かれています。 【写真を見る】「白備前」の木村玉舟さんと画家の守本智美さんが初めての二人展備前市美術館で6月21日まで【岡山】 白備前をジーンズの染料・インディゴで染めた煌びやかな鳥の彫刻に、 鮮やかな青とピンクが織りなす幻想的な水彩画。 会場には、同じ大学で講師をしていた木村玉舟さんと