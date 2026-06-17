コトブキヤより、『学園アイドルマスター』に登場する葛城リーリヤのスケールフィギュア『葛城リーリヤ-白線-』の予約受付が開始された。発売は2026年12月を予定しており、価格は24,200円（税込）。 【画像あり】表情替えパーツには笑顔が2種が収録全身がわかる商品外観 本商品は、葛城リーリヤを楽曲「白線」のイメージでスケールフィギュア化したもの。ゲーム内