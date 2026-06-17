ヴァンフォーレ甲府は17日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。フィールドプレーヤーの1stはブルー、2ndはホワイト。GKは1stがライトグリーン、2ndがレッド、3rdがブラックとなっている。クラブは公式サイトでデザインコンセプトについて「山梨、そして日本の象徴である富士山のシルエットに武田菱のモチーフを重ね、ホームタウンに対する誇りを胸に戦う姿勢を表現。周辺を舞う雲のグラフィッ