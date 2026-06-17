V・ファーレン長崎は17日、ルーベン(ベルギー1部)の元日本代表DF大南拓磨(28)が完全移籍で加入することを発表した。大南は過去にジュビロ磐田、柏レイソル、川崎フロンターレでプレーし、2024年8月からルーベンへ。今季は公式戦23試合に出場し、1アシストを記録した。日本代表としては2022年7月のEAFF E-1サッカー選手権で初選出され、国際Aマッチ通算1試合に出場している。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF大