栃木SCは17日、FWオタボー・ケネス(24)が入籍したことを発表した。ナイジェリア出身の同選手は高知中央高からいわてグルージャ盛岡を経て、2025年に栃木SCへ。今季のJ2・J3百年構想リーグでは7試合に出場し、1ゴールを記録した。クラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントしている。「いつも応援してくださっている皆様へ私事ではございますが、このたび入籍いたしました。どんな時も隣で笑顔で支えてくれる大切な存在に