【その他の画像・動画等を元記事で観る】 甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録される、宇多田ヒカルの7インチアナログレコード盤「パッパパラダイス」が、6月24日にリリース。これを記念して、スペシャルZINEの配布が決定した。 ■「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤の追加プレスが決定 スペシャルZINEは、7インチアナログレコード盤「パッパパラダ