日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限8411(7730) 12月限19(19) TOPIX先物 9月限 12810( 11687) 日経225ミニ 7月限8287(8287) 8月限19(1