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日経平均株価 始値69005.88 高値70125.75 安値68985.63 大引け69902.25(前日比 +497.75 、 +0.72％ ) 売買高21億1655万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆4130億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は5日続伸、一時7万円台乗せで連日の最高値 ２．米半導体株安受け売り優勢スタートも、そ