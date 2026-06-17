あす6月18日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「平和を乱す悪党を大成敗SP」。見どころをご紹介！■手にした化粧品が一瞬で消える!? Gメンを欺く万引き犯の手口とは？巧妙な万引き犯に挑む「突破Gメン」。舞台は、化粧品売り場で万引き被害が多発しているホームセンター。ファンデーションやマスカラなど、単価の高い新作コスメばかりが狙われ、被害額は今月だけで10万円超えに。店内を偵察して