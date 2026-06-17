国賓としてオランダを訪問中の天皇皇后両陛下は先ほど、歓迎式典にのぞまれました。首都・アムステルダムの「ダム広場前」から中継でお伝えします。式典が終わった今も多くの人が広場の前に集まっています。カメラやスマホを掲げながら、天皇皇后両陛下をひと目見ようと、この瞬間を楽しみに待ち構えていました。オランダ人「国王の隣にいらっしゃる天皇陛下を拝見できて興奮しました。とても気品がありました」日本時間午後5時す