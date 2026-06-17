◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神 - 楽天(17日、甲子園球場)楽天の前田健太投手が先発マウンドへ。2回にホームランを被弾しました。初回、先頭打者の福島圭音選手を6球でライトフライとすると、続く中野拓夢選手に8連続ファウルで粘られながらもセカンドゴロに打ち取ります。森下翔太選手は3球でライトフライとして三者凡退としましたが、初回から22球を投じました。2回にヒットで出塁を許すと、続く大山悠輔選手に変化球をレフトスタ