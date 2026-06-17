DeNAに新加入したヘラル・エンカーナシオン外野手（28＝前ジャイアンツ）がファーム・リーグのヤクルト戦で実戦デビューした。1メートル93、113キロの巨漢スラッガーは17日の入団会見から一夜明け、「4番・DH」で先発出場した。登場曲は人気アニメ「ドラゴンボールZのオープニング曲「CHA─LAHEAD−CHA−LA」を使用。注目の第1打席は139キロの直球で二飛に打ち取られた。4回の2打席目は初球のカーブを二飛。6回の第3打席