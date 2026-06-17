食料品の消費税減税をめぐり超党派の国民会議では、来年4月から税率を1%に引き下げ、給付と組み合わせることで、「消費税を実質ゼロ化」するとした議長の案が示されました。消費税の減税は何%になるのか？「給付付き税額控除」はいつから導入されるのか？超党派の国民会議ではきょう、今月末のとりまとめに向けて具体的な案が明らかになりました。自民党小野寺五典 税調会長「意見の異なる複数の政党が集まって、一歩でも前