『阪神タイガース ドンキ文字応援タオル』が、関西エリアの一部ドン・キホーテで6月30日より発売される。【写真多数】新登場の『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など株式会社ジュウロクホウイが、株式会社阪神タイガース、株式会社ドン・キホーテ監修のもとで手がけた。ドン・キホーテ店内のカラフルな手書きPOPのように、阪神タイガースのロゴと選手カラーを施した。フェイスタオルサイズで、藤川球児監督と12選手の13種類が