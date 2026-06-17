岸和田競輪のG1「パールカップ」は17日、2日目を終えた。準決勝11Rは佐藤水菜（27＝神奈川）が逃げ切り。打鐘5番手から残り1周で先頭へ。直後は内に太田りゆ、外に久米詩という並走になった。振り返って後方の様子を何度も確認しながら余裕十分にゴールした。「声が聞こえたので振り返っていました。自分が何か違反していないか、気をつけながら走りました」完全優勝に王手をかけた。「状態は問題ないと思う。とにかく一走