国賓としてオランダを訪問中の天皇皇后両陛下は、この後、第二次世界大戦の「戦没者慰霊碑」に花をたむけられます。今回の訪問は両国の「過去の歴史」に向き合われる機会でもあります。記者「いよいよ国賓の歓迎行事が始まるということで、一般のオランダ国民も両陛下や国王夫妻をひと目見ようと、たくさん集まってきています」オランダの首都アムステルダムの中心地にある「ダム広場」。先ほど、天皇皇后両陛下は、オランダの国王