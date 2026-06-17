◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の楽天戦でABCテレビの中継ゲストを務めた。ここまで5勝12敗と交流戦が18試合制となって以降、球団ワーストの黒星を喫し、苦しんでいる阪神の状況について岡田顧問は「本当は数字が逆にならんとあかんのやけど」と11勝5敗を期待していたと明かした。「まあ阪神だけでなく、セ・リーグ全体が分が悪い。DH制も影響してるんかな。こ