「川口市営第５回１節」（１８日開幕、川口）小原望（４５）＝川口・３１期＝は前節のＧ２で２勝、３着１回と奮闘した。「準決、決勝と行きたかったですけどね…。でも上向いてきて、ダメダメではなくなった。整ってきました」。支部長の業務をこなしながらも、少しずつ整備を重ねたことが実を結んできた。「暑い時季は（エンジンを）出しづらいんですが、できてきた。この夏は楽しみになってきました」と手応えをつかむ。今