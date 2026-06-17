20年間の人生のすべてを、90分で見せることはできない。しかし20年の年輪を重ねた歌と言葉の力は、たとえ1曲でも伝わるはずだ。6月9日、東京・調布市せんがわ劇場、大柴広己デビュー20周年と新作リリース記念ライブ。その身一つとギター1本で臨む、ここが原点にして新たなスタート地点。「大柴広己です、よろしくお願いします！」デビュー時から愛用するTRUTH TN-35BB CUSTOMをかき鳴らし、1曲目「ヒロイン」から喉のリミッターを