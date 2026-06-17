1次リーグJ組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦。6大会連続出場の38歳、リオネル・メッシがいきなりハットトリックの大活躍で世界を沸かせた。一方で、接触シーンでイエローカードは出ず。米放送局の解説陣は「100パーーーーセント、レッドカード」などと疑問を呈している。メッシは前半17分に先制ゴールを決めると、後半15分に