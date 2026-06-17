YONA YONA WEEKENDERSが、結成10周年イヤー第3弾シングル「パパ」を本日配信リリースした。「パパ」は、会社員・バンドマン・父親という三足のわらじを履く磯野くんが自らの実体験を余すことなく言葉にした、バンド史上最もパーソナルな一曲だという。社会の中で魂を擦り減らしながらも誇りを失わずに生きる“パパ”の本音を、真正面から歌い上げる。YYWらしい洗練されたポップグルーヴはそのままに、エッジの効いたベースライン、