次戦の相手はチュニジアサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、オランダとの初戦を引き分けた日本は20日（日本時間21日）にチュニジアと対戦する。オランダ戦のNHK地上波中継で解説を務めた元日本代表の本田圭佑が、2戦目の警戒ポイントをSNSで指摘。ファンから共感の声が上がっている。1次リーグF組に入った日本は14日（同15日）の初戦で、強豪のオランダと2-2で引き分けた。一方、同日に行われたF組のもう1試合は、