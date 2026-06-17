そこに鳴るが、遊技機『魔女と野獣』収録楽曲となる「dissolve」を本日配信リリースした。現時点の彼らの臨界点を詰め込んだ渾身の楽曲とのことなので、8月から開催されるワンマンツアーのチケットプレオーダーとあわせて、ぜひチェックしていただきたい。◾️「dissolve」2026年6月17日（水）リリース配信：https://sokoninaru.lnk.to/dissolve※遊技機「魔女と野獣」収録楽曲◾️＜そこに鳴るoneman tour