LAGHEADSが、TENDREを迎えての配信シングル「SSAW feat. TENDRE」を6月24日にリリースすることを発表した。それぞれがソロとして、日本の音楽を牽引するアーティストたちから数多くのオファーを受けている小川翔（G）、山本連（B）、宮川純（Key）、伊吹文裕（Dr）の4人によって演奏されるサウンドグルーヴと、TENDREによる歌詞の世界観のコラボレーションに注目してほしい。さらに、これまで配信シングルでもコラボレーションして