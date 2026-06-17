17日朝、石川県小松市の山あいで、80代の男性がクマに襲われ大けがをしました。石川県内のクマによる人身被害はおととし10月以来。男性が襲われる瞬間を目撃した住民が、緊迫の一部始終を語りました。テレビ金沢・中田 智輝 記者：「あちらには、クマが降りてきたとみられる足跡があります」 のり面に残る大きな足跡。17日朝、出没したクマがつけたものとみられています。小松市や消防によりますと、17日午前6時ごろ、小松市