DURANが、新曲「What You Don’t Bless」を本日配信リリースした。本楽曲は、荒廃した世界を背景に、無関心がもたらす喪失とその代償を鋭く描き出した一曲になっているという。また、8月28日には同楽曲を収録した7インチレコードの発売も決定した。なおDURANは、現在アジアツアーを展開中だ。◾️「What You Don’t Bless」2026年6月17日（水）リリース配信：https://friendship.lnk.to/WYDB_DURAN▼収録内容1.What You