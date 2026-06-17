THE MODSが、10年ぶりとなるオリジナルアルバム『REVOLVER 45』を本日リリースした。本作は、大きな節目となる45周年のアニバーサリーに自分たちの軌跡を振り返り、その溢れる思いを作品に反映させているという。そこにはファンへの感謝の気持ちも垣間見られる。そして本作は、常に現在進行形を貫いてきたTHE MODSが2026年にたどり着いた現在地でもある。収録されている全11曲は、ルーツミュージックへの敬愛の念と多彩なアプロー