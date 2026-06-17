パク・ユチョンが7月1日、日本3rdミニアルバム『slide』をリリースする。同作品のリリース記念イベントが開催されることが決定した。リリース記念イベントは、6月25日の東京・HMV&BOOKS SHIBUYAを皮切りに、7月5日の東京・カメイドクロックまで関東近郊全7ヵ所で行われる。また、12月17日には自身最大キャパシティとなる東京国際フォーラムホールAにてコンサートを開催することも決定している。初回限定盤通常盤■PAKU YUCHU