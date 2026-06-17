上白石萌音が、オリジナルアルバム『bouquet』を9月9日に発売することを発表した。アルバムに収録される楽曲たちは、それぞれ「花」をモチーフに制作中。「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」と上白石は語る。託していただいた一輪一輪と丁寧に向き合いながら、それらを束ねて花束にし、感謝を戻したいという想いから『bouquet』と名付けられた。そんなアルバムの収録曲情報も