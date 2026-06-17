宇多田ヒカルが、7インチアナログレコード盤「パッパパラダイス」の発売を記念して、スペシャルZINEを配布することを発表した。発売日の6月24日より、開店タイミングからHikaru Utada × Sony Storeの開催店舗の店頭にてフィジカル版を無料配布、もしくは宇多田ヒカルの公式HPのトップ画面より、6月24日0時からデジタル版がダウンロード可能となる。ZINEには、甲本ヒロトと宇多田ヒカルの貴重な対談を収録。また、その対談の映像は