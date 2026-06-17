アイドルグループ「NEFRALISE（ネフラリゼ）」メンバーの八咲実夢が17日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！圧倒的なショットの数々（7枚）奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。今回は「高身長女子の全身黒な日」とつづり、ショートパンツ姿の