「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさんが、17日までにチャンネルを更新。『ゼルダの伝説 夢をみる島』（Nintendo Switch）の実況を開始し、ファンから喜びの声が上がっている。【動画】神ゲーの神OPに大興奮の大空スバルさん（8：29ごろ）本作は1993年にゲームボーイで発売された同名作のリメイク版。謎の島「コホリント島」に流れ着いた主人公・リンクが脱出を目指して冒険するアクションアドベンチャーの名作だ。本作は