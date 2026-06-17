岡崎体育が、7月3日に配信、8月5日にパッケージリリースする、メジャーデビュー10周年記念アルバム『盆地テクノ』の収録楽曲と全曲トレイラー映像を公開した。『盆地テクノ』は、デビュー前に寡少販売していた6枚の自主制作盤から本人が選曲した24曲を新たにリマスタリングし、各12曲ずつを収録した2枚組アルバム。当時の空気を真空パッケージしたかのような、初期衝動あふれる“盆地テクノ”のコアが詰まった、岡崎体育の原点が感