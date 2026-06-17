ORANGE RANGEが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に再登場した。今回披露するのは、4年に一度のサッカーの祭典・W杯を盛り上げるDAZNサッカーアンセム「1000%」だ。すでに公開されたMVには、2002年の代表監督も務めたフィリップ・トルシエや元代表選手でもある巻誠一郎、田中マルクス闘莉王の他、櫻井海音、影山優佳、ドンデコルテ渡辺銀次＆カゲヤマ益田、ピーナッツくんなど総勢17名のサッカー関係の著名人が出演している。