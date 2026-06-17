『スター・ウォーズ』シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、興収25億円、観客動員150万人を突破。これを記念して、グローグー応援上映会の開催が決定した。【写真】賞金稼ぎマンダロリアン＆強大なフォースを秘めたグローグー5月22日に公開を迎えた本作は、初週から全世界No.1、全米No.1、日本No.1の大ヒットスタートを記録し、その勢いのまま日本では3週連続No.1を獲得。7年ぶりの『ス