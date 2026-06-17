藤木直人が、新曲「Summer Snow」を7月8日に配信リリースする。「Summer Snow」は、藤木直人本人の作詞・作曲による、甘く切ないピアノバラード。俳優デビュー30年を経た今も常に挑戦を続けてきている藤木直人が、ずっと大切にしてきた音楽活動​でも、​レコーディングにおいて初めて自身でピアノ演奏をするという新たなチャレンジで制作された楽曲。さらに、本人の誕生日となる7月19日からは、自身初のビルボードライ