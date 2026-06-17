◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月１７日、美浦トレセンＮＨＫマイルＣ９着からの巻き返しを狙うエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、Ｗコースでナリノシャーウッド（３歳１勝クラス）の外を併走するような形から馬なりで６ハロン８２秒５―１１秒４。いつもは派手に突き抜けることが多いが、今回は最後まで並んだままゴールした。寺河助手は