今年活動30周年を迎えるLAMP EYEが、日本HIP HOPシーンの創世記を支えたキングギドラとライムスターをゲストに迎え、8月8日にCLUB CITTA’ にて＜熱帯雨林＞を開催することが決定した。出演は、LAMP EYE・RHYMESTER・キングギドラ。さらに、LAMP EYEは6月26日に新曲「UP HILL BATTLE」を配信リリースする。◆◆◆◾︎RINOコメント調子はどうだいいかした兄弟6月26日に新曲LAMP EYE「UP HILL BATTLE」