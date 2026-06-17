西武・西口文也監督（５３）が１７日、楽天の新監督に同郷の先輩である吉井理人氏（６１）が就任したことを受け、「ビックリした」と率直な感想を明かした。西口監督と吉井新監督はともに和歌山出身で、吉井新監督は７学年上の先輩。昨季はそれぞれ西武とロッテの監督として戦った。指揮官は昨季の吉井監督の印象について、「理論派と言いますか、本当に頭を使って野球をしている感じだった」と回想した。チームは２２日から