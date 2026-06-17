去年、日本人29人が摘発されたカンボジアの特殊詐欺事件で、愛知県警は拠点のオーナーとみられる男を逮捕しました。被害総額は数十億円にのぼるとされ、警察が組織の実態解明をすすめています。 ■「A先生」と呼ばれた佐々木容疑者…拠点のオーナーか 16日、多くの捜査員に囲まれながら羽田空港に到着した佐々木裕介容疑者(38)。去年2月、警察官などになりすまして茨城県の女性にウソの電話