絢香が、9月9日にリリースするデビュー20周年記念ベストアルバム『20 Lights - The Collection -』のジャケットアートワークを公開した。今作のアートワークは、過去に「にじいろ」なども手掛けた千原徹也（れもんらいふ）が再びアートディレクションを担当した。絢香を中心に、彼女がこれまでの歩みの中で紡いできた言葉や世界観を、20の「光」の手描きアートモチーフで表現。遊び心と洗練された美しさが絶妙なバランスで共存する