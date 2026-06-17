中島美嘉が、本日リリースしたニューシングル「光」のMVを公開した。「光」は、放送中のTVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。迷いながらも前へ進む人の背中をそっと照らすような、希望に満ちたメッセージが込められた作品になっているという。MVでは、光と影が交錯する抽象的な映像で幕を開ける。優雅でコンテンポラリーな身体表現で中島を中心に舞い、「光」の存在である中島をダンサーたちが取り