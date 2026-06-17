サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実の近影に注目が集まっている。丸高は１７日に自身のインスタグラムを更新し、近影を披露。白のキャミソール姿のミディアムショットや、ブルーのスパンコールがちりばめられたセットアップに白のジャケットを羽織った全身ショットを公開した。この投稿に夫・柿谷が反応し、「１枚目化粧終わりにどう？と聞いてくる時。２枚目