倉敷天城高校・理数科 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回は、日常に潜む「疑問」を探求する高校生を紹介します。 教室にあるのは、手作りの装置。真剣なまなざしで毎日実験中です。 そんな彼らの手には……マスキングテープ？実は、日常の小さな「疑問」を探求しています。 倉敷市の倉敷天城高校。放課後の物理教室には、実験をする理数科の2年生4人の姿が。 （理数科2年