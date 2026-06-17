米トランプ政権はイランとの終戦覚書への公式署名を控え「米国の納税者のお金は1セントもイランに入らない」としているが、すでに「大盤振る舞い」をめぐる論議が起きている。メディア報道などを通じて伝えられる一部合意内容のうち今後段階別にイランに与えられる経済的利益が輪郭を表わしてだ。外信報道を総合すると、19日にスイスのビュルゲンシュトックで米国とイランは覚書署名式を行った後、60日間にわたるイラン非核化交渉