１５日、河北バインゴリン・モンゴル自治州産業パークで卵用鶏の飼育などを手掛ける新疆華裕農業科技。（ウルムチ＝新華社記者／常博深）【新華社ウルムチ6月17日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州焉耆（えんき）回族自治県の河北バインゴリン・モンゴル自治州産業パークは、河北省による新疆支援の産業モデルパークとして同省と自治州が共同で建設した。パークは設立以来、起業サービスビルやグリーン（