シンガー・ソングライターの尾崎裕哉が、父である尾崎豊さんの遺した偉大な楽曲群を、新たな解釈によって現代に響かせ歌い継ぐプロジェクト『OZAKI PLAYS OZAKI』。昨年12月に開催され、満員の会場に深い感動と熱狂をもたらした同プロジェクトのコンセプトライブ第2弾『OZAKI PLAYS OZAKI 2.』のライブ音源が、7月1日より初配信されることが決定した。【写真】「息をのむほどカッコ良くて」妻・繁美さんが公開した“お気に入りの