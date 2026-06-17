札幌市円山動物園は17日、公式Xを更新。エゾヒグマの映像を公開した。【写真】立ち上がって窓にツメを… 札幌市円山動物園が公開したエゾヒグマの動画投稿では「日本最大のクマ、エゾヒグマ が立っていたときの映像です」と紹介した。公開された動画では、巨体のヒグマが立ち上がり、窓にツメを当てている様子が確認できる。